Смесь цемента и песка массой 36 кг содержит 52% цемента. Сколько чистого цемента над?? добавить в смесь , чтобы в новой смеси содержалось 65% цемента?
Математика
Смесь цемента и песка массой 36 кг содержит 52% цемента. Сколько чистого цемента над?? добавить в смесь , чтобы в новой смеси содержалось 65% цемента?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36*52:100=18.78кг - цемент в первой смеси 18.72 кг ------- 52% ? -------- 65% 18.72 52 ------ = ------ x. 65 x= 18.72*65/52=23.4кг ответ 23.4 кг
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