Смесь цемента и песка массой 36 кг содержит 52% цемента. Сколько чистого цемента над?? добавить в смесь , чтобы в новой смеси содержалось 65% цемента?

Математика

Смесь цемента и песка массой 36 кг содержит 52% цемента. Сколько чистого цемента над?? добавить в смесь , чтобы в новой смеси содержалось 65% цемента?

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