Смешали шоколадные конфеты, леденцы и карамель. Масса карамели равна X грамм, масс?? леденцов в 1.5 раза больше массы карамели, а масса шоколадных конфет на 350 грамм меньше массы карамели. Составьте выражение для определения м...

Математика

Смешали шоколадные конфеты, леденцы и карамель. Масса карамели равна X грамм, масс?? леденцов в 1.5 раза больше массы карамели, а масса шоколадных конфет на 350 грамм меньше массы карамели. Составьте выражение для определения массы смеси и упростить его.

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