Смешали шоколадные конфеты, леденцы и карамель. Масса карамели равна X грамм, масс?? леденцов в 1.5 раза больше массы карамели, а масса шоколадных конфет на 350 грамм меньше массы карамели. Составьте выражение для определения м...
Математика
Смешали шоколадные конфеты, леденцы и карамель. Масса карамели равна X грамм, масс?? леденцов в 1.5 раза больше массы карамели, а масса шоколадных конфет на 350 грамм меньше массы карамели. Составьте выражение для определения массы смеси и упростить его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - карамель, тогда 1,5х - леденцы, а х - 350 - шоколадные конфеты. х+1,5х+х+350 3,5х+350
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Алгебра
Значение какого из выражения является рациональным числом: 1)√12-3√9 2) √21/√12 3) (???25-√3)-(√25+√3) 4)ни какое
Биология
Русский язык