Смежные стороны параллелограмма равны 12 сантиметров и 14 сантиметров а его острый угол равен 30 градусам ..Найдите площадь параллелограмма
Геометрия
Смежные стороны параллелограмма равны 12 сантиметров и 14 сантиметров а его острый угол равен 30 градусам ..Найдите площадь параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим ΔАВК, в нем высота ВК=6см, т.к. лежит против угла в 30° и равна половине гипотенузы. S = АВхВК = 14 × 6 = 84см²
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