Помогите пожалуйста)Алгебра 9 класс, даю 100 баллов

Гость: Гость:

Y=x^4-1/x^6 y(-x)=(-x)^4-1/(-x)^6=x^4-1/x^6 y(x)=y(-x) четная y=1/x^5+x³ y(-x)=1/(-x)^5+(-x)³=-1/x^5-x³=-(1/x^5+x³) y(x)=-y(-x) нечетная y=x/(x²+1) y(-x)=-x/((-x)²+1)=-x/(x²+1)=-(x/(x²+1)) y(x)=-y(-x) нечетная y=(x^4-1)/x³ y(-x)=((-x)^4-1)/(-x)³=(x^4-1)/(-x³)=-((x^4-1)/x³) y(x)=-y(-x) нечетная y=x^8+2x^4 y(-x)=(-x)^8+(-x)^4=x^8+x^4 y(x)=y(-x) четная y=x+2x^5 y(-x)=(-x)+2(-x)^5=-x-2x^5=-(x+2x^5) y(x)=-y(-x) нечетная y=(x-1)/(3x+5) y(-x)=(-x-1)/(-3x+5) ни четная и ни нечетная y=x²-5x-6 y(-x)=x²+5x-6 ни четная и ни нечетная