Смог ли наполеон стать "господином Европы"?свой ответ запишите,опираясь на факты
История
Смог ли наполеон стать "господином Европы"?свой ответ запишите,опираясь на факты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не смог. 1. Не была побеждена Англия. 2. Швеция в 1803 году заключила договор с Англией против Франции. 3. Россия, как европейская держава, была полностью самостоятельной и неоднократно вступала в военный конфликт с Францией. 4. В Испании были постоянные волнения - велась партизанская война.
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