Смог ли наполеон стать "господином Европы"?свой ответ запишите,опираясь на факты

Гость: Гость:

Нет не смог. 1. Не была побеждена Англия. 2. Швеция в 1803 году заключила договор с Англией против Франции. 3. Россия, как европейская держава, была полностью самостоятельной и неоднократно вступала в военный конфликт с Францией. 4. В Испании были постоянные волнения - велась партизанская война.