Из 24 килограмм свеклы выходит 4 килограмма сахара. сколько надо свеклы чтобы сделать 100кг.сахара.

Математика

Из 24 килограмм свеклы выходит 4 килограмма сахара. сколько надо свеклы чтобы сделать 100кг.сахара.

Автор: Гость