Из 24 килограмм свеклы выходит 4 килограмма сахара. сколько надо свеклы чтобы сделать 100кг.сахара.

Математика
Из 24 килограмм свеклы выходит 4 килограмма сахара. сколько надо свеклы чтобы сделать 100кг.сахара.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100/4=25 25*24=600 Ответ:из 600 кг свеклы выходит 100 кг сахара
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