Как тыдумаешь, что сформировало В.М.Шукшина как писателя и как личность?

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Василий Шукшин - человек разносторонних дарований. Это писатель, актер, кинодраматург, режиссер. Его творчество отвечает тем критериям, которые предложил сам писатель: в его искусстве мы найдем широкие размышления над жизнью народа, смелое и глубокое постижение ее реальных противоречий и сложности. Существенно и другое: авторские размышления вводят нас в творческую атмосферу, предоставляя возможность понять природу столь самобытного дарования. Живительным источником, почвой творчества В. Шукшина стали воспоминания и личный жизненный опыт писателя. Шукшин как художник складывался в 50-е годы. Его формировала послевоенная действительность, те опыт, знания, ощущения и восприятия, которые приобретались, впитывались юношей в общении с людьми в годы хождений по Руси. Дарование актера, режиссура, рассказчика, романиста, драматурга выявилось в цельном, многообразном творчестве, которое справедливо называют феноменом. Шукшину принадлежат огромное количество глубоких, интересных рассказов, романов, фильмов. "Из детских лет Ивана Попова", "Дядя Ермолай", "Двое в телеге", "Степка", "Змеиный яд", "Игнаха приехал", "Любавины", "Калина красная", "Печки-лавочки", "Странные люди", "Горе", "Залетный", "Верую! ", "Земляки", "Сельские жители", "Материнское сердце" - лишь некоторые из огромного списка произведений Василия Шукшина.