Помогите пожалуйста номер 174

Математика
Помогите пожалуйста номер 174
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 300:10=30м-Длина зала 120:30=40м-Длина коридора Ответ:40м длина коридора
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