Сравни величины и запиши результаты сравнения с помощью знаков больше меньше или рано.3м 1дм 31дм1см,5дм2см 51см,3ц24кг 320кг,781кг7ц
Математика
Сравни величины и запиши результаты сравнения с помощью знаков больше меньше или рано.3м 1дм 31дм1см,5дм2см 51см,3ц24кг 320кг,781кг7ц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3м1дм=31 дм<31дм1см 5дм2см=52см>51см 3ц24кг=324кг>320кг 781кг>7ц=700кг
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