Каков рельеф Сауыра и Тарбагатая

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Хребет Сауыр расположен в юга- восточной части территории района. Высшие точки Сауырского хребета, горы Муз-Тау (ледяная гора) , достигают 3500-3816 м, с которых спускаются небольшие ледники. По направлению к северо-западу высоты постепенно снижается до 1500—1800 м.