Найди группы родственных слов во втором абзаце текста затем в третьем и четвёртом абзацах выпиши родственные слова в три столбика

Русский язык

Найди группы родственных слов во втором абзаце текста затем в третьем и четвёртом абзацах выпиши родственные слова в три столбика

Автор: Гость