Найди группы родственных слов во втором абзаце текста затем в третьем и четвёртом абзацах выпиши родственные слова в три столбика

Русский язык
Найди группы родственных слов во втором абзаце текста затем в третьем и четвёртом абзацах выпиши родственные слова в три столбика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где текст? Сфоткай и я сделаю.
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