Помогите составить предложения с наречиями:вничью,врасплох,исподлобья,навзрыд,н??повал,наутёк,всмятку,спозаранку,в обнимку,до отказа,с глазу на глаз.

Русский язык
Помогите составить предложения с наречиями:вничью,врасплох,исподлобья,навзрыд,н??повал,наутёк,всмятку,спозаранку,в обнимку,до отказа,с глазу на глаз.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он сразил меня наповал
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