Народни члени предложения 5 предложений
Русский язык
Народни члени предложения 5 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама купила: бананы, яблоки, груши и апельсины. Я люблю кушать: котлеты, пюре, суп и пироги. Я люблю цвета: красный, оранжевый, бирюзовый и нежно розовый. У меня есть: кошка, собака, попугай и рыбки. Мои любимые уроки в школе: математика, русский язык, обществознание и английский язык.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова
Математика
Сравни величины и запиши результаты сравнения с помощью знаков больше меньше или рано.3м 1дм 31дм1см,5дм2см 51см,3ц24кг 320кг,781кг7ц
Русский язык