Народни члени предложения 5 предложений

Гость: Гость:

Мама купила: бананы, яблоки, груши и апельсины. Я люблю кушать: котлеты, пюре, суп и пироги. Я люблю цвета: красный, оранжевый, бирюзовый и нежно розовый. У меня есть: кошка, собака, попугай и рыбки. Мои любимые уроки в школе: математика, русский язык, обществознание и английский язык.