Народни члени предложения 5 предложений

Русский язык
Народни члени предложения 5 предложений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама купила: бананы, яблоки, груши и апельсины. Я люблю кушать: котлеты, пюре, суп и пироги. Я люблю цвета: красный, оранжевый, бирюзовый и нежно розовый. У меня есть: кошка, собака, попугай и рыбки. Мои любимые уроки в школе: математика, русский язык, обществознание и английский язык.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста номер 174
Ответить
Українська мова
Твір на тему біг бен з елементами архітектури
Ответить
Математика
Сравни величины и запиши результаты сравнения с помощью знаков больше меньше или рано.3м 1дм 31дм1см,5дм2см 51см,3ц24кг 320кг,781кг7ц
Ответить
Русский язык
Предметы быта в старину
Ответить
Русский язык
Найди группы родственных слов во втором абзаце текста затем в третьем и четвёртом абзацах выпиши родственные слова в три столбика
Ответить