Три поросенка строили домик.Ниф принес половину всех кирпичей,и ещё 6 кирпичей.Наф принес половину остальных кирпичей и ещё 4 кирпича.Нуф принес оставшиеся 10 кирпичей.сколько всего кирпичей понадобится на строительство.

Математика

Три поросенка строили домик.Ниф принес половину всех кирпичей,и ещё 6 кирпичей.Наф принес половину остальных кирпичей и ещё 4 кирпича.Нуф принес оставшиеся 10 кирпичей.сколько всего кирпичей понадобится на строительство.

Автор: Гость