Три поросенка строили домик.Ниф принес половину всех кирпичей,и ещё 6 кирпичей.Наф принес половину остальных кирпичей и ещё 4 кирпича.Нуф принес оставшиеся 10 кирпичей.сколько всего кирпичей понадобится на строительство.
Математика
Три поросенка строили домик.Ниф принес половину всех кирпичей,и ещё 6 кирпичей.Наф принес половину остальных кирпичей и ещё 4 кирпича.Нуф принес оставшиеся 10 кирпичей.сколько всего кирпичей понадобится на строительство.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+6=10 10+10=20 20*2=40 40*2=80
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