Образуйте имена прилагательные по следующему образцу:без сердца - бессердечный.С полученными прилагательными придумайте словосочетания. Без сахара ,без забот, без края ,без обиды, без опасности ,без работы, без защиты, без хара...
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Образуйте имена прилагательные по следующему образцу:без сердца - бессердечный.С полученными прилагательными придумайте словосочетания. Без сахара ,без забот, без края ,без обиды, без опасности ,без работы, без защиты, без характера, без снега.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бессахарный беззаботный бескрайный безобидный безопасный безработный беззащитный бесхарактерный это нашла
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