Смотри на три дня изготовил 184 деталей В первый день он изготовил в 2 раза больше деталей ,чем во второй день,и на 9 деталей меньше чем в 3 день. Сколько деталей изготовил мастер во второй день. Напишите как задачу Ане как ура...
Математика
Смотри на три дня изготовил 184 деталей В первый день он изготовил в 2 раза больше деталей ,чем во второй день,и на 9 деталей меньше чем в 3 день. Сколько деталей изготовил мастер во второй день. Напишите как задачу Ане как уравнение прошу.!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как же без уравнения-то!
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