Смысол пословицы,завистливый злее волка голодного.

Литература
Смысол пословицы,завистливый злее волка голодного.
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Автор: Гость
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Гость:
От завести люди злее чем голодный волк
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