ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ НАДО!!! Подчеркните грамматические основы. 1) Капуста-одна из древних овощных культур.2) Осенью, собрав урожай, славяне приступали к рубке капусты для квашенья. 3) Это коллективное мероприя...

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ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ НАДО!!! Подчеркните грамматические основы. 1) Капуста-одна из древних овощных культур.2) Осенью, собрав урожай, славяне приступали к рубке капусты для квашенья. 3) Это коллективное мероприятие, названное "капустником", сопровождалось шутками, играми и забавами. 4)Капуста-одна из древних овощных культур, а в Древней Греции и Риме она считалась пищей богов. 5) Осенью,собрав урожай, славяне приступали к рубке капусты для квашенья, чтобы заготовить её на зиму. 6) Это коллективное мероприятие, названное "капустником", сопровождалось шутками, играми и забавами ;слово "капустник" дожило до наших дней, но приобрело переносный смысл. *укажите номера простых предложений. *укажите номера сложных предложений. *составьте схемы сложных предложений. * укажите номера с однородными членами. *укажите номера с деепричастным оборотом. *с причастным оборотом

Автор: Гость