ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ НАДО!!! Подчеркните грамматические основы. 1) Капуста-одна из древних овощных культур.2) Осенью, собрав урожай, славяне приступали к рубке капусты для квашенья. 3) Это коллективное мероприя...
Русский язык
ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ НАДО!!! Подчеркните грамматические основы. 1) Капуста-одна из древних овощных культур.2) Осенью, собрав урожай, славяне приступали к рубке капусты для квашенья. 3) Это коллективное мероприятие, названное "капустником", сопровождалось шутками, играми и забавами. 4)Капуста-одна из древних овощных культур, а в Древней Греции и Риме она считалась пищей богов. 5) Осенью,собрав урожай, славяне приступали к рубке капусты для квашенья, чтобы заготовить её на зиму. 6) Это коллективное мероприятие, названное "капустником", сопровождалось шутками, играми и забавами ;слово "капустник" дожило до наших дней, но приобрело переносный смысл. *укажите номера простых предложений. *укажите номера сложных предложений. *составьте схемы сложных предложений. * укажите номера с однородными членами. *укажите номера с деепричастным оборотом. *с причастным оборотом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Капуста - подлежащее, одна из культур - сказуемое. 2 Славяне - подлежащее, приступали - сказуемое 3 Мероприятие - подлежащее, сопровождалось сказуемое 4 как первое + она - подлежащее, считалась - сказуемое 5 славяне - подлежащее, приступали - сказуемое, заготовить- сказуемое 6 как 3 + слово - подлежащее, дожило - сказуемое, приобрело - сказуемое. Простые 1,2,3,5 Сложные 4,6 4 - =, а - = 6 - = ; = ,но = С однородными членами 3 с однородными дополнениями ( шутками, играми и забавами) 5 однородные сказуемые 6 с однородными дополнениями как 3 Деепричастный оборот 2,5 Причастный оборот 3,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите!!!!!!! J.K. Rowling is the author of the “Harry Porter” series. She is internationally famous. Her books have been sold over 377 (1) … c...
Русский язык