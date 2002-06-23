Какова масса 24,08 10 в 23 степени молекул кислорода
Химия
Какова масса 24,08 10 в 23 степени молекул кислорода
Ответ(ы) на вопрос:
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N=24.08*10^23/6.02*10^23=4 моль
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