В лыжных гонках участвуют 7 спортсменов из России, 1 спортсмен из Швеции и 2 спортсмена из Норвегии. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того,что первым будет стартовать спортсмен и...
Математика
В лыжных гонках участвуют 7 спортсменов из России, 1 спортсмен из Швеции и 2 спортсмена из Норвегии. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того,что первым будет стартовать спортсмен из Швеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 10 спортсменов Из Швеции 1 1/10=0.1(10%)вероятность что он будет первым
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