7. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями і видом підрядної ча??тини. 1. Порівняльне; 2. означальне; 3. причини; 4. з’ясувальне. А) Намалюй мені ніч, коли падають зорі (М. Петренко). Б) Поет не боїться від вор...

Українська мова

7. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями і видом підрядної ча??тини. 1. Порівняльне; 2. означальне; 3. причини; 4. з’ясувальне. А) Намалюй мені ніч, коли падають зорі (М. Петренко). Б) Поет не боїться від ворога смерті, бо вільная пісня не може умерти (Леся Українка). В) Серце у тиші нічній спочива, як у колисці дитина (М. Рильський) Г) Що більший самолюб і фарисей, то більше прагне шани від людей (Л. Костенко). Д) Я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь (Т. Шевченко).

Автор: Гость