7. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями і видом підрядної ча??тини. 1. Порівняльне; 2. означальне; 3. причини; 4. з’ясувальне. А) Намалюй мені ніч, коли падають зорі (М. Петренко). Б) Поет не боїться від вор...
Українська мова
7. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями і видом підрядної ча??тини. 1. Порівняльне; 2. означальне; 3. причини; 4. з’ясувальне. А) Намалюй мені ніч, коли падають зорі (М. Петренко). Б) Поет не боїться від ворога смерті, бо вільная пісня не може умерти (Леся Українка). В) Серце у тиші нічній спочива, як у колисці дитина (М. Рильський) Г) Що більший самолюб і фарисей, то більше прагне шани від людей (Л. Костенко). Д) Я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь (Т. Шевченко).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) порівняльне - в 2) означальне - а 3) причини - б 4) з'ясувальне - д
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