Просклоняй слова выделяя окончания общие признаки укажи сверху кисель воробей
Русский язык
Просклоняй слова выделяя окончания общие признаки укажи сверху кисель воробей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п.- кисель Р.п.-киселя Д.п.-киселю В.п.-кисель Тп.-киселём П.п.-о киселе И.п.-воробей Р.п.-воробья Д.п.-воробью В.п.-воробья Т.п.-воробьём П.п.-о воробье
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