Помогите решить 1 и 2 пожалуйста. очень надо если можно с решением

Математика
Помогите решить 1 и 2 пожалуйста. очень надо если можно с решением
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