Памагиде пажалуста решить уравнение 7+х=15 16-х=7 х-7=8 х-7=9
Математика
Памагиде пажалуста решить уравнение 7+х=15 16-х=7 х-7=8 х-7=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+х=15. х=15-7. х=8; 16-х=7. -х=7-16. -х=-9. х=9; х-7=8. х=8+7. х=15; х-7=9. х=9+7. х=16.
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