Со станции А в направлении В вышел поезд со скоростью 72км/ч .Одновременно со станц??и В в том же направлении вышел другой поезд со скоростью 60км/ч. Через сколько часов первый поезд догонит второй поезд,если расстояние между А...

Математика
Со станции А в направлении В вышел поезд со скоростью 72км/ч .Одновременно со станц??и В в том же направлении вышел другой поезд со скоростью 60км/ч. Через сколько часов первый поезд догонит второй поезд,если расстояние между А и В равно 60 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72-60=12 (км/ч) скорость сближения. 2) 60:12=5 (ч) первый поезд догонит второй.
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