Поезд вышел со станции со скоростью 60 км в час, через 2 часа с той же станции вышел второй поезд в том же направлении. С какой скоростью второй поезд должен ехать, чтобы догнать первый за 6 часов?
Математика
Поезд вышел со станции со скоростью 60 км в час, через 2 часа с той же станции вышел второй поезд в том же направлении. С какой скоростью второй поезд должен ехать, чтобы догнать первый за 6 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДУМАЕМ: За два часе первый уехал на 120 км. Надо не просто догнать, а за 6 часов. РЕШЕНИЕ 1) S = V1*t1 = 60*2 = 120 км - первый впереди. 2) V*t2 = V1*t2+S = 6*V =60*6+120 = 480 3) V = 480 : 6 = 80 км/час - ОТВЕТ ПРОВЕРКА 60 км/час *(2+6) час = 480 км = 80 км/час *6 час - правильно
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