Поезд вышел со станции со скоростью 60 км в час, через 2 часа с той же станции вышел второй поезд в том же направлении. С какой скоростью второй поезд должен ехать, чтобы догнать первый за 6 часов?

Математика

Поезд вышел со станции со скоростью 60 км в час, через 2 часа с той же станции вышел второй поезд в том же направлении. С какой скоростью второй поезд должен ехать, чтобы догнать первый за 6 часов?

Автор: Гость