Переносный смысл слова упало настроение
Русский язык
Переносный смысл слова упало настроение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ухудшилось(настроение)
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