Переносный смысл слова упало настроение

Русский язык
Переносный смысл слова упало настроение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ухудшилось(настроение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай слова.Запиши их,распределяя в две колонки. Орфограммы в корне слова Пров??ряемые Непроверяемые Пассажир,посадка,чувство,дорога,метель,вокз...
Ответить
Другие предметы
Инфознайка не воспользовался функцией Заменить в текстовом редакторе и заменял 29 слов, встречающихся в тексте, на другое слово вручную . На поис...
Ответить
Алгебра
Решите графически систему уравнений: {y=-√x+4 {y=|x+1|-3 Пожалуйста
Ответить
Математика
6 м 5 см-77 мм+4 дм 9 мм
Ответить
Литература
Эдурд шим <снег и кисличка>сочинить рассказ на тему новое рождение снега
Ответить