Инфознайка не воспользовался функцией Заменить в текстовом редакторе и заменял 29 слов, встречающихся в тексте, на другое слово вручную . На поиск и замену каждого слова уходило в среднем 8 секунд. Если бы он воспользовался фу...

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Инфознайка не воспользовался функцией Заменить в текстовом редакторе и заменял 29 слов, встречающихся в тексте, на другое слово вручную . На поиск и замену каждого слова уходило в среднем 8 секунд. Если бы он воспользовался функцией Заменить, то на всю замену слов у него ушло бы 23 секунды . Во сколько раз можно было быстрее выполнить операцию замены слов, если бы Инфознайка выполнил её в автоматическом режиме???? 1) более, чем в 10 раз 2) более, чем в 12 раз 3)почти в 9 раз 4) почти в 8 раз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ под цыфрой 1 так как надо умножить 8×29= 232
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