Вычислить: 2sina*sin3a, если cos2a=-1/3.

Алгебра
Вычислить: 2sina*sin3a, если cos2a=-1/3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos2a=-1/3 cos4a=2cos²2a-1=2*1/9-1==2/9-1=-7/9 2sinasin3a=2*1/2*(cos2a-cos4a)=cos2a-cos4a=-1/3+7/9= =-3/9+7/9=4/9
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