Моря морских мельчайших мелкие укажи часть речи

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Моря морских мельчайших мелкие укажи часть речи
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моря - имя существительное Морских - имя прилагательное Мельчайших - имя прилагательное Мелкие - имя прилагательное
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