Переведите пожалуйста (только не с переводчика!!!!) What was the place like?
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Переведите пожалуйста (только не с переводчика!!!!) What was the place like?
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Гость:
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