Задача, помогите. ......N 3
Математика
Задача, помогите. ......N 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
186+12*3+15*5=186+36+75=297 км между городами
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