Приведите 3 примера экологических факторов. Фактор неживой природы- Живой природы- Антропогенный-
Биология
Приведите 3 примера экологических факторов. Фактор неживой природы- Живой природы- Антропогенный-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неживой - влияние температуры на развитие растения( при жаре или наоборот холоде растению трудно расти) Влияние влажности и почвы Живой - симбиоз, конкуренция, паразитизм Антропогенный - высушивание людьми озер, болот; вырубка лесов, создание искусственных водоемов
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