Приведите 3 примера экологических факторов. Фактор неживой природы- Живой природы- Антропогенный

Гость: Гость:

Неживой - влияние температуры на развитие растения( при жаре или наоборот холоде растению трудно расти) Влияние влажности и почвы Живой - симбиоз, конкуренция, паразитизм Антропогенный - высушивание людьми озер, болот; вырубка лесов, создание искусственных водоемов