Алеша попович, Добрыня Никитич и Святогор бежали наперегонки 500 саженей. Добрыня Никитич прибежал на 40 секунд раньше Алеши Поповича, а Алеша Попович прибежал на 3 минуты 20 секунд позже Святогора. Кто прибежал раньше – Добрын...

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Алеша попович, Добрыня Никитич и Святогор бежали наперегонки 500 саженей. Добрыня Никитич прибежал на 40 секунд раньше Алеши Поповича, а Алеша Попович прибежал на 3 минуты 20 секунд позже Святогора. Кто прибежал раньше – Добрыня или Святогор и на сколько? Варианты: 1) Святогор прибежал быстрее Добрыни на 2 минуты 40 секунд. 2) Задача не имеет смысла, 3) Добрыня прибежал быстрее Святогора на 4 минуты.

Автор: Гость