Алеша попович, Добрыня Никитич и Святогор бежали наперегонки 500 саженей. Добрыня Никитич прибежал на 40 секунд раньше Алеши Поповича, а Алеша Попович прибежал на 3 минуты 20 секунд позже Святогора. Кто прибежал раньше – Добрын...
Математика
Алеша попович, Добрыня Никитич и Святогор бежали наперегонки 500 саженей. Добрыня Никитич прибежал на 40 секунд раньше Алеши Поповича, а Алеша Попович прибежал на 3 минуты 20 секунд позже Святогора. Кто прибежал раньше – Добрыня или Святогор и на сколько? Варианты: 1) Святогор прибежал быстрее Добрыни на 2 минуты 40 секунд. 2) Задача не имеет смысла, 3) Добрыня прибежал быстрее Святогора на 4 минуты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Святогор прибежал быстрее Добрыни на 2 минуты 40 секунд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Впишите слов, которые отсутствуют. -Du bist aber schön! -Danke. -Sie_aber schön! Evi, du musst ,,Sie" sagen. Du bist klein und die Frau ist g...
Биология
География
Помогите моей сестре написать: 10. Представьте, что вы участвуете в научной экспедиции в глубь Земли. Напишите письмо другу, в котором вы опишите...