В треугольнике ABC медиана BD составляет со стороной DC угол DBC, равный 60°. Точка пересечения медиан удалена от прямой BC на см. а) Найдите BD б) Найдите AB, если ∠ABD=30°
Геометрия
В треугольнике ABC медиана BD составляет со стороной DC угол DBC, равный 60°. Точка пересечения медиан удалена от прямой BC на см. а) Найдите BD б) Найдите AB, если ∠ABD=30°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Треугольник OBH (H - основание перпендикуляра к BC из O - центроида треугольника), то sin 60*=OH/OB=√3/2, то OB=2; 2/3BD=OB, то BD=3/2*2= 3
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