В треугольнике ABC медиана BD составляет со стороной DC угол DBC, равный 60°. Точка пересечения медиан удалена от прямой BC на см. а) Найдите BD б) Найдите AB, если ∠ABD=30°

Геометрия

В треугольнике ABC медиана BD составляет со стороной DC угол DBC, равный 60°. Точка пересечения медиан удалена от прямой BC на см. а) Найдите BD б) Найдите AB, если ∠ABD=30°

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