3+4+4+3+5+3=22/6=3.66 =4

Литература
3+4+4+3+5+3=22/6=3.66 =4
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Автор: Гость
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Гость:
А в чем вообще вопрос ? в то что правильно или нет То ПРАВИЛЬНО...
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