Эдурд шим lt;снег и кисличкаgt;сочинить рассказ на тему новое рождение снега

Литература
Эдурд шим lt;снег и кисличкаgt;сочинить рассказ на тему новое рождение снега
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дам только начало: Зима. А снега как не видать? Двор пуст... Не слышан детский смех... Уж конец декабря, новый год на носу а снега нет..! 31 декабря... утро... ( дальше сам(а придумаешь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Вычислить: 2sina*sin3a, если cos2a=-1/3.
Ответить
Английский язык
Put the verbs in brackets into the correct tense. 1)If people...............(use)their cars less,there would be fewer traffic jams. 2)If were y...
Ответить
Русский язык
Моря морских мельчайших мелкие укажи часть речи
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста (только не с переводчика!!!!) What was the place like?
Ответить
Математика
Сторона выпуклого четырёхугольника в два раза больше противоположной стороны эт??го четырёхугольника. Каждая из диагоналей четырёхугольника перпенд...
Ответить