Эдурд шим lt;снег и кисличкаgt;сочинить рассказ на тему новое рождение снега
Литература
Эдурд шим lt;снег и кисличкаgt;сочинить рассказ на тему новое рождение снега
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дам только начало: Зима. А снега как не видать? Двор пуст... Не слышан детский смех... Уж конец декабря, новый год на носу а снега нет..! 31 декабря... утро... ( дальше сам(а придумаешь)
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