Прочитай слова.Запиши их,распределяя в две колонки. Орфограммы в корне слова Пров??ряемые Непроверяемые Пассажир,посадка,чувство,дорога,метель,вокзал,узкий,потерял,магазин,участвовать,словарь,футбол,сталица,коллектив,лестница,п...

Русский язык
Прочитай слова.Запиши их,распределяя в две колонки. Орфограммы в корне слова Пров??ряемые Непроверяемые Пассажир,посадка,чувство,дорога,метель,вокзал,узкий,потерял,магазин,участвовать,словарь,футбол,сталица,коллектив,лестница,погода,большой,бассейн,антенна,гладкий,телеграмма
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