При каких отрицательных значениях с прямая x+y=c и окружность x^2+y^2=2 не имеют общих т??чек(ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!) SOS

Гость: Гость:

{x+y=c {x^2+y^2=2 В первом уравнении выразим у через х: y=c-x Подставим y=c-x во второе уравнение: x^2+(c-x)^2-2=0 x^2+c^2-2cx+x^2-2=0 2x^2-2cx+c^2-2=0 Найдем значения "c", при которых это уравнение не имеет решений: D=(-2c)^2-4*2*(c^2-2)= 4c^2-8c^2+16;-4c^2+16 <0; 4c^2-16>0; (2c-4)(2c+4)>0 _______+____(-2)_______-______(2)_____+______ /////////////////////////// ////////////////////////// Т.о. система не имеет решений при c<-2 и c>2. Учитывая условие c<0, получим:c e (- беск., -2)