2(целая часть) 1/3-2/3 3 (челая часть)1/12-1(целая часть)5/12

Математика
2(целая часть) 1/3-2/3 3 (челая часть)1/12-1(целая часть)5/12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 1/3  -  2/3 = 7/3  -  2/3 =5/3 = 1 2/3 3 1/12  -  1 5/12 = 37/12  -  17/12 =  20/12 = 5/3 = 1 2/3
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