Соченение -фантазия -подражание К.Паустовского Жильци моего дома

Литература
Соченение -фантазия -подражание К.Паустовского Жильци моего дома
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня большая семья. Мама папа, я, сестры,бабушка с дедушкой.У нас большой частный дом.И ещё!, у нас есть собака Моля и кот Василий. У нас есть традиции.Например:подчевать гостей.Еще мы занимаемся спортом.Дома мы празднуем разные праздники.Например Новый год,Пасха ,дни рождения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(a+b):c a*c+b:k сравните
Ответить
Математика
Помогите решить поимер 2х - 15=13
Ответить
География
Что такое постоянные ветры
Ответить
Математика
12.95-(4,91-3,63)×10=
Ответить
Литература
Имена князей участвовавших в совете рязанским князем Юрием Игоревичем
Ответить