Соченение -фантазия -подражание К.Паустовского Жильци моего дома

Гость: Гость:

У меня большая семья. Мама папа, я, сестры,бабушка с дедушкой.У нас большой частный дом.И ещё!, у нас есть собака Моля и кот Василий. У нас есть традиции.Например:подчевать гостей.Еще мы занимаемся спортом.Дома мы празднуем разные праздники.Например Новый год,Пасха ,дни рождения.