Имена князей участвовавших в совете рязанским князем Юрием Игоревичем
Литература
Имена князей участвовавших в совете рязанским князем Юрием Игоревичем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олег Ингваревич Красный, Роман Ингваревич, Давыд Ингваревич муромский (вероятно, Юрий Давыдович), Глеб Ингваревич Коломенский, Всеволодпронский
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