Из двух простых предложений составьте сначала сложноподчиненные предложения с с??юзом и,а или но,затем бессоюзные предложения. Запишите предложения, расставляя знаки препинания. --1.Он пишет замечательные сочинения.Задачи у не...
Русский язык
Из двух простых предложений составьте сначала сложноподчиненные предложения с с??юзом и,а или но,затем бессоюзные предложения. Запишите предложения, расставляя знаки препинания. --1.Он пишет замечательные сочинения.Задачи у него не получаются.Я позвонил. Мне никто не ответил.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он пишет замечательные сочинения, но задачи у него не получаются. Я позвонил, и мне никто не ответил.Он пишет замечательные сочинения, задачи у него не получаются. Я позвонил, мне никто не ответил.
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