Мальчик массой 30 кг,стоя на коньках горизонтально бросил камень массой 1 кг начальная скорость камня 3м/с. найти скорость мальчика после броска
Физика
Мальчик массой 30 кг,стоя на коньках горизонтально бросил камень массой 1 кг начальная скорость камня 3м/с. найти скорость мальчика после броска
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в начале система находилась в состоянии покоя, то после очевидно произошел импульс (мальчик бросил камень) который привел к движению мальчика в противоположную сторону: .
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