Помогите пожалуйста тема система рациональных неравенств 9 класс

Гость: Гость:

P(периметр) х (вторая сторона) Р=2х+38 Подставим в Р 64. 64=2х+38 х=13 Р=2х+38 Подставим в Р 70. 70=2х+38 х=16 Но Р должен быть больше 64 и меньше 70. Поэтому подойдут целые числа, находящиеся между 13 и 16. Это х=14 или х=15.