Почему обострились противоречия между Германией и СССР?
История
Почему обострились противоречия между Германией и СССР?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Противоречия между Германией и СССР обострились в сентябре 1940 года после подписания договора о фактическом разделе мира между Германией, Италией и Японией – Тройственного пакта. Гитлер хотел было расширить этот пакт на четверых и включить туда СССР, но неожиданно выяснилось, что Сталин претендует на контроль над проливами из Черного моря в Средиземное, которые принадлежали Турции. А Гитлер тоже, между прочим, претендовал на этот регион и переговоры с СССР в ноябре 1940 года ни к чему не привели. Именно после этих противоречий, этой несовместимости интересов, в декабре 1940 года Гитлер утвердил план нападения на СССР (план «Барбаросса»).
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