В коком году родился Лермонтов и когда умер и числа месяц

Литература
В коком году родился Лермонтов и когда умер и числа месяц
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(27 июля 1841 г. умер) 15 октября 1814 г., - родился
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Из двух простых предложений составьте сначала сложноподчиненные предложения с с??юзом и,а или но,затем бессоюзные предложения. Запишите предложения...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста тема система рациональных неравенств 9 класс
Ответить
История
Почему обострились противоречия между Германией и СССР?
Ответить
Химия
Вычисли процентное содержание образовавшихся растворов: к 100 г 40-процентного раствора серной кислоты добавили 300 г воды
Ответить
Математика
Не могу упростить выражения 1)12•a•5•2 2)4b•25•7 3)15c•9•4 4)9x+7x+3x 5)15y-6y+8y 6)52x-16x+9x 7)7(2x+3)-10x 8)8(x+6)-28 9)4(9x...
Ответить