По термохимическому уравнению C+O=Co2+412кДж вычислите массу сгоревшего угля, если ко??ичество теплоты, выделявшееся в результате реакции 82, 4 кДж
Химия
По термохимическому уравнению C+O=Co2+412кДж вычислите массу сгоревшего угля, если ко??ичество теплоты, выделявшееся в результате реакции 82, 4 кДж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+O=CО2+412кДж х г - 82.4 кДж 12 г/моль - 412 кДж х = 82.4*12/412 = 2.4 г
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