По термохимическому уравнению C+O=Co2+412кДж вычислите массу сгоревшего угля, если ко??ичество теплоты, выделявшееся в результате реакции 82, 4 кДж

Химия

По термохимическому уравнению C+O=Co2+412кДж вычислите массу сгоревшего угля, если ко??ичество теплоты, выделявшееся в результате реакции 82, 4 кДж

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