4•а-3•б/а+2+б= При: а=1,2; б=-1,2 Решите пожалуйста, уже час голову ломаю.

Алгебра

4•а-3•б/а+2+б= При: а=1,2; б=-1,2 Решите пожалуйста, уже час голову ломаю.

Автор: Гость