4•а-3•б/а+2+б= При: а=1,2; б=-1,2 Решите пожалуйста, уже час голову ломаю.
Алгебра
4•а-3•б/а+2+б= При: а=1,2; б=-1,2 Решите пожалуйста, уже час голову ломаю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*1,2-3*1,21,2+2+1,2=4,8-3,61,2+2+1,2=4,8-3+2+1=1,8+2+1=4,8
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