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Помогите решить поимер 2х - 15=13
Математика
Помогите решить поимер 2х - 15=13
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-15=13 х^2=13+15=28 х=28/2=14 х=14 2*14-15=13
Спасибо
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